Nog geen witte rook in Denderleeuw: "We werken verder"

In Denderleeuw is er nog altijd geen akkoord voor de nieuwe bestuursploeg. Het initiatiefrecht zit op dit moment nog bij Jan de Nul van cd&v. De Nul laat aan onze redactie weten dat 'er wordt wordt verdergewerkt'. De Nul praat met Iedereen Vooruit van huidig burgemeester Jo Fonck, en met de N-VA. Morgen gaat de laatste week in voor De Nul. Hij laat weten dat hij geen exacte timing heeft over wanneer hij zou kunnen landen. Hij heeft sowieso nog tot volgende week dinsdag de tijd om een coalitie op de been te brengen. Daarna verhuist het initiatiefrecht naar N-VA.