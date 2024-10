Nog geen werkhervatting bij Bpost in Wetteren, geen post in Wetteren, Laarne, Wichelen, Lede en Berlare

Even terug naar Wetteren, want de medewerkers van het sorteercentrum van Bpost hebben daar vanmorgen een voorstel van de directie verworpen. Gisteren hadden de 84 postmensen het werk neergelegd, uit onvrede met het personeelstekort. Volgens de directie is het ook de nationale stakingsaanzegging van de vakbonden die tot organisatorische problemen heeft geleid. De impact van de staking is voelbaar bij duizenden gezinnen uit Wetteren, Laarne, Destelbergen, Wichelen, Lede en Berlare. Vakbonden en directie hervatten nu het overleg, om de resultaten ervan dan opnieuw zo snel mogelijk te kunnen voorleggen aan het personeel.