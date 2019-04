Nog geen vergunning maar werken voor opvulling Vlamovenput toch al gestart in Denderleeuw

In de Hondsneststraat in Sint-Niklaas is vanmiddag een landbouwer van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk is de man zelf onder de wielen van zijn tractor terechtgekomen. Politie en parket zijn ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.