Nog geen uitstel van niet-dringende operaties in onze ziekenhuizen

De grote ziekenhuizen in onze streek gaan over naar fase 1A. Dat wil zeggen dat een kwart van de bedden op intensieve zorgen moet worden vrijgehouden voor corona-patiënten. En voorlopig kunnen niet-dringende operaties in onze ziekenhuizen nog altijd doorgaan. In Antwerpen kan dat niet meer in de ziekenhuizen die deel uitmaken van het ZNA, het Ziekenhuis Netwerk in Antwerpen. In het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis van Aalst zetten ze voortaan zelfs een robot in voor knieprothesechirurgie.