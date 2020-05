Nog geen uitspraak van BAS rond klacht van 16 amateurclubs

Of het nu 1A of 1B wordt, de kans is groot dat Waasland-Beveren het volgend seizoen zonder Aleksandar Vukotic zal moeten doen. De boomlange centrale verdediger drong voorbije winter al aan op een transfer, Antwerp had concrete interesse, maar het bestuur van geelblauw weigerde mee te werken. Nu er een nieuwe transferperiode is aangebroken, aast Vukotic opnieuw op een transfer. Nu klopt onder meer KV Mechelen aan de deur.