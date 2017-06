Woensdagochtend is in Luxemburg geloot voor de voorronde van de Champions League vrouwenvolleybal en ook landskampioen Asterix Avo zat mee in de bokaal. De meisjes van Gert Vande Broek nemen het midden oktober eerst op tegen het Nederlandse Sliedrecht. Eerst uit, dan thuis. Bij winst treffen ze in de volgende ronde de Hongaarse of Italiaanse kampioen. Bij verlies worden ze opgevangen in de CEV cup. Waar Asterix Avo de thuiswedstrijden zal spelen is nog niet bekend. Dat wordt wellicht Aalst, Antwerpen of Leuven.