Nog geen donorlever voor burgemeester Guy D’haeseleer (Forza Ninove)

Burgemeester Guy D'haeseleer van Ninove ligt nog steeds in het ziekenhuis en wacht op een donorlever. Zijn toestand is kritiek maar stabiel. De laatste dagen blijven de leverwaarden van D'haeseleer ongeveer hetzelfde. Maar dat wil niet zeggen dat alle gevaar geweken is. Een nieuwe lever zal sowieso nodig zijn. Die wordt gezocht en eens gevonden overgebracht naar het UZ in Gent voor transplantatie. Een woordvoerder laat ook weten dat zijn Facebookprofiel gehackt is waardoor hij niet meer via sociale media kan communiceren. Er wordt nu gekeken om dat probleem op te lossen zodat hij opnieuw een dagelijkse update kan geven over zijn gezondheid.