Nog een jaar langer knijten aan het Groot Schor in Hamme? Beroepsprocedure is pas voor begin 2026

De rechtszaak tegen de Vlaamse Waterweg rond de knijten in Hamme zal pas midden januari 2026 gepleit worden. Het lijkt er dus op dat de getroffen inwoners uit Hamme, Dendermonde, Sint-Amands en Buggenhout nog een extra zomer met de vervelende steekmuggen opgescheept zitten. Guy Rottiers uit Baasrode stapte begint dit jaar al naar het vredegerecht. Maar de rechter oordeelde dat het niet kan worden aangetoond dat de Vlaamse Waterweg de schuldige is van de knijtenplaag. De man ging in beroep. Maar dat proces zal dus nog even op zich laten wachten.