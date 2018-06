Nog dit jaar ''terreurhek'' rond politiecommissariaat Aalst

Net als in de rest van het land zijn er vanochtend ook amper cipiers komen opdagen in de gevangenissen van Beveren en Dendermonde. 25 procent in Dendermonde en 16 procent in Beveren om precies te zijn. De cipiers staken uit protest tegen de plannen van minister van Justitie Koen Geens om de minimale dienstverlening in te voeren. De acties zijn aangekondigd voor onbepaalde duur. Morgen hebben de bonden overleg op het kabinet van de minister. Daarna zal er meer duidelijkheid zijn over het verdere verloop van de acties. Politieagenten nemen momenteel de taken van de cipiers over.