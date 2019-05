Nog altijd geen fietssnelweg naast spoorlijn 60 Dendermonde-Brussel

Even uitstel dus voor de werken op de E17, maar op heel wat andere plaatsen gaat vanaf maandag wel de schop in de grond. Zo starten in Beveren dan de langverwachte werken aan de N70. In Temse wordt de Scheldebrug onder handen genomen. En in Vrasene wordt er gewerkt aan de op- en afritten van de E34. Als over een week dan ook de werken beginnen aan de E17 bestaat de kans dat het verkeer richting Antwerpen helemaal vastloopt.