Nog 999 dagen aftellen: Ros Beiaardommegang 2020 is op 24 mei

U weet het natuurlijk, 1 september is dit jaar niet alleen de eerste schooldag, het is voor de moslims ook de start van het driedaagse Offerfeest. Dat feest gaat naar goede gewoonte van start met een ochtend-gebed in de moskee. In Wetteren roept de imam op om ondanks alles niet in te gaan op provocaties en geduldig te wachten op betere tijden. De imam deed zijn oproep in het Arabisch én in het Nederlands. En dat is uitzonderlijk.