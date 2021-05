Nog 65 coronapatiënten in onze streekziekenhuizen, 18 op intensieve

Dat brengt ons bij de coronacijfers van vandaag. En voor het eerst sinds lang is er opnieuw een lichte stijging te zien in onze regionale ziekenhuizen. Want zowel in Aalst, als in Dendermonde en Zottegem liggen opnieuw meer patiënten op de COVID-afdelingen ten opzichte van gisteren. Enkel in het AZ Nikolaas is er een lichte daling. In totaal liggen nu 76 COVID-patiënten in onze streekziekenhuizen, een stijging met 6. En ook op de diensten Intensieve Zorg stijgen de cijfers, vooral dankzij een flinke toename in Aalst. Daar ligt het totaal op 24 patiënten.