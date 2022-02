Nog 251 coronapatiënten in onze regionale ziekenhuizen, 10 procent verblijft op Intensieve

Het ziet er alvast naar uit dat het Overlegcomité van rood naar oranje zal schakelen. Maar vooraleer dat gebeurt, moeten er in principe een paar normen gehaald worden. Zo mogen er niet meer dan 150 nieuwe coronapatiënten per dag worden opgenomen in de ziekenhuizen. De trend moet ook dalend zijn. De opnames zijn aan het zakken, maar het zijn er wel nog altijd gemiddeld meer dan 300 per dag. En over het hele land mogen er maar tussen de 300 en 500 patiënten opgenomen worden op de diensten Intensieve Zorg. Dat zit al een tijdje goed. De bezetting op Intensieve is op dit moment 431. 23 van hen verblijven op de Intensieve afdelingen van de ziekenhuizen in onze streek. Dat aantal stijgt lichtjes ten opzichte van gisteren, en met 40 procent ten opzichte van een week geleden. De opnames zijn aan het dalen. Er worden 11 coronapatiënten minder opgenomen tegenover gisteren. Maar het zijn er op dit moment wel nog altijd zo'n 40 meer dan vorige week woensdag. Volgens viroloog Steven Van Gucht is de piek van de opnames bereikt, maar de druk op de ziekenhuizen en de huisartsen is wel nog altijd groot.