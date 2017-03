De Vlaamse regering gaat onderzoeken of de E17-snelweg tussen Sint-Niklaas en Kruibeke uitgebreid kan worden. Dat laat Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer weten aan TV Oost Nieuws. De studie is besteld, maar zal wel drie jaar duren. Bedoeling is om te onderzoeken of een vierde rijstrook nuttig is op de snelweg. Er zal ook onderzocht worden of bepaalde parallelwegen aangelegd en doorgetrokken kunnen worden. De extra wegen kunnen ervoor zorgen dat er meer voertuigen tegelijkertijd over de snelweg kunnen, en dat de doorstroming dus verbetert.