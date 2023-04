NMBS schrapt scholierentreintje Aalst-Burst dan toch niet

Op de N41 in Grembergen is vanmorgen vroeg een auto volledig in de vlammen opgegaan. De brand ontstond rond half zeven. De chauffeur reed in de richting van Dendermonde toen de wagen plots vuur vatte. De man kon zich nog op tijd aan de kant zetten om de auto te verlaten, want al vrij snel stond het voertuig in lichterlaaie. De brandweer van Dendermonde en Hamme kwamen ter plaatse. De wagen is volledig uitgebrand. De oorzaak is waarschijnlijk te zoeken in een kortsluiting. Door de brand was de N41 een tijdlang, tijdens de ochtendspits, afgesloten voor het verkeer.