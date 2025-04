NMBS neemt extra maatregelen in station van Dendermonde voor Waaslanders die naar Brussel pendelen

Geen station op Linkeroever, maar de NMBS neemt wel extra maatregelen voor pendelaars die vanuit Dendermonde naar Brussel moeten. Sinds de nieuwe treinregeling van vorig jaar, is er geen rechtstreekse trein meer vanuit het Waasland naar Brussel. Je moet overstappen in Dendermonde. Maar dan moest je wel heel snel zijn. Want om de volgende trein te halen, heb je maar enkele minuten de tijd. En je moet van perron wisselen. Een rechtstreekse trein komt er niet, zegt de NMBS. Maar ze kunnen vanaf volgende week wel wat extra tijd voorzien om over te stappen.