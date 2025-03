NMBS breidt treinaanbod vanuit Geraardsbergen na schooltijd uit

In Geraardsbergen is er goed nieuws voor de pendelende scholieren. Want na de krokusvakantie breidt de NMBS het treinaanbod na schooltijd uit. Een eerdere aanpassing van de dienstregeling zorgde ervoor dat verschillende scholieren van de middelbare scholen in Geraardsbergen te laat of noodgedwongen vroeger naar huis moesten. Maar nu komt er dus op het traject Geraardsbergen-Edingen tussen 16 en 18 uur een extra trein per uur. Dat is goed nieuws voor de leerlingen die na schooltijd met de trein naar huis willen.