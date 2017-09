NMBS breidt dienstverlening voor minder mobiele mensen uit

Merkwaardig ongeval deze ochtend in Sint-Niklaas. Een auto is daar met volle snelheid gebotst op het standbeeld van Reinaert De Vos in de Kapelstraat. Dat is in de omgeving van het Waasland Shopping Center. Auto en standbeeld raakten daarbij zwaar beschadigd. In de auto zaten vermoedelijk twee inzittenden. Volgens getuigen zijn ze na de crash meteen gevlucht. Eén van de jongens kon gevat worden door een buurtbewoner. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat het om een minderjarige jongen gaat, maar de leeftijd wordt niet vrijgegeven. Naar de tweede inzittende wordt nog gezocht. Van wie de auto is, is niet duidelijk. Maar het is niet uitgesloten dat de wagen gestolen is.