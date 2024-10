'Njet' van Zele#Anders op coalitiegesprekken met formateur Hans Knop (cd&v)

In Zele zijn de coalitiegesprekken met formateur Hans Knop op een 'njet' uitgedraaid. Cd&v werd op 13 oktober de grootste partij met meer dan 30% van de stemmen. Lijsttrekker Hans Knop won zelf ook overduidelijk met een verschil van zo'n 1.000 voorkeurstemmen op de nummer twee. De inzet van Knop was een stabiele coalitie met Zele#Anders en Vooruit, met 16 van de 27 zetels. Maar Zele#Anders haakt nu af. Hét discussiepunt zou het gewijzigde circulatieplan zijn in de gemeente. Huidig burgemeester en dus ook formateur Hans Knop is teleurgesteld. Vanaf dinsdag krijgt Dirk De Mey van Zele#Anders het initiatiefrecht.