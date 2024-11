In het basketbal heeft Okapi Aalst de voorbije maand enkel nog gewonnen, maar gisterenavond kwam er een einde aan die mooie reeks. In het Forum kwam het Nederlandse Feyenoord winnen met 87-90. Een nipte nederlaag, maar wel een verdiende. Want Okapi liet Feyenoord van in het begin te makkelijk in de wedstrijd komen. Okapi blijft voorlopig in de middenmoot van de BNXT Liga.