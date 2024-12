Ninovieters halen in mum van tijd 11.000 euro op om werking Babbelonië verder te zetten

Het ziet er naar uit dat de werking van Babbelonië in Ninove volgend jaar dan toch kan worden verdergezet. Babbelonië is een project van de organisatie Avansa en helpt wekelijks tientallen mensen, vooral nieuwkomers, hun Nederlands bij te spijkeren en vriendschappen te sluiten. Het Ninoofse stadsbestuur, dat volledig bestaat uit Forza Ninove, besliste maandag de subsidie van 11.000 euro te schrappen, en het project stop te zetten. Daarop werd een crowdfunding op poten gezet. En de 11.000 euro is zo goed als binnen.