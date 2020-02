In de Broedersstraat in Sint-Niklaas is een grote cannabisplantage ontmanteld. De politie trof de plantage aan in de leegstaande gebouwen van een voormalige breigoedfabriek. Het exacte aantal planten is nog niet bekend, maar het zou om een paar duizend exemplaren gaan. Tijdens de huiszoeking trof de politie één verdachte aan. Het gaat om een man met de Albanese nationaliteit. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden. De plantjes zullen worden vernietigd.