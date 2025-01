Ninove zet mobiele camerabox in tegen sluikstort en andere vormen van overlast

Na het langer openhouden van het politiekantoor en het inrichten van voetpatrouilles, is het stadsbestuur van Ninove nog een tandje hoger geschakeld om het onveiligheidsgevoel van de stad terug te dringen. De stad heeft geïnvesteerd in een zogenaamde camerabox. Dat is een beveiligingscamera die mobiel kan ingezet worden, vooral in de strijd tegen sluikstort. Maar ook op grote evenementen kan het zijn steentje bijdragen. Eerste halte van de camerabox is de Dam, waar hij het kleine straatje aan Cinema Central in beeld brengt.