Ninove: Vooruit en Groen trekken samen naar de kiezer

In Ninove trekken de socialisten samen met Groen naar de kiezer, onder de naam Vooruit-Groen. Beide partijen maken dus geen onderdeel meer uit van SAMEN, het kartel tussen Open Vld, CD&V, Vooruit en Groen. Die eerste twee partijen lieten al weten dat ze onder de naam 'Positief Ninove' naar de kiezer trokken, de verruimingslijst van burgemeester Tania De Jonge. Vooruit en Groen sluiten zich daar niet bij aan, en gaan nu dus in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel zetelen Vooruit en Groen in de meerderheid in Ninove. De enige schepen van Groen nam vorig jaar wel ontslag.