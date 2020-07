Vissen, kajakken of water capteren op de Dender in Erembodegem is tijdelijk verboden. Dat komt omdat er blauwalgen zijn gevonden. Dat komt omdat er blauwalgen zijn gevonden. Die algen kunnen giftige stoffen afgeven en zijn dus schadelijk voor mens en dier. De blauwalgen werden opgemerkt aan de brug over de E40 in Erembodegem, en om veiligheidsredenen geldt er in de hele deelgemeente een captatie- en recreatieverbod. Hoelang de algen in het water aanwezig zullen zijn is onvoorspelbaar. Het is dus niet duidelijk wanneer de maatregelen weer opgeheven worden.