En dan zijn we bij de sport aanbeland. In de eerste amateurliga van het voetbal ging Eendracht Aalst deze middag op zoek naar zijn eerste punten. Tegenstander in het Pierre Cornelisstadion was FC Seraing. Dat Seraing kon twee keer gelijk spelen in de laatste 3 wedstrijden. De trainer van Aalst, Tom De Cock, had maar één doel voor ogen vanmiddag. Dat was winnen en van de laatste plaats weg geraken.