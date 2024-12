Ninove rekent op spoorwegpolitie voor instroom van Brusselse jongeren, in Dendermonde 12 agenten extra

Nieuwe voertuigen maar ook extra agenten worden ingezet om de overgang van oud naar nieuw zo vlot mogelijk te laten verlopen. De politie in onze regio is extra alert en op alles voorbereid. Vuurwerk afschieten is nergens toegestaan, in Dendermonde riskeer je daarvoor een boete van 350 euro. In Ninove zullen ze nauw samenwerken met de spoorwegpolitie. Jongeren uit Brussel die afzakken naar de wortelstad om amok te zoeken zijn niet welkom.