Ninove neemt extra verkeersmaatregelen op de Denderhoutembaan

De politie van Aalst doet een oproep om deze voormiddag de omgeving van de werken aan de N41 in Hofstade te vermijden. Vooral aan zwaar verkeer wordt gevraagd om er voorlopig weg te blijven. De politie doet die oproep nadat er deze nacht een vrachtwagen met boter is gekanteld ter hoogte van de werken. Momenteel wordt dat voertuig getakeld, waardoor de N41 tijdelijk afgesloten is in beide richtingen. De takeling zou één à twee uren duren. Het verkeer richting Aalst moet de N41 verlaten via de bussluis Steenweg op Dendermonde, om vervolgens via de Hoogstraat en Steenweg op Aalst de N41 terug op te rijden. Het verkeer richting Dendermonde volgt dezelfde omleiding, maar dan in de omgekeerde richting. Tijdens de takeling is het kruispunt met de Hekkestraat tijdelijk afgesloten.