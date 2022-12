Ninove: Na feestzaal gaat nu ook mobilhome op parking in vlammen op

Op de parking van feestzaal Kellenhof in Ninove is voorbije nacht een geparkeerde mobilhome in vlammen opgegaan. De brand vond plaats een dag na de hevige brand in de leegstaande feestzaal. Die was toevallig ontstaan, maar bij deze tweede brand wijst alles in de richting van brandstichting. Bij beide branden was ook een man betrokken, en dat zou telkens om dezelfde persoon gaan. Volgens buurtbewoners gaat het om een dakloze, die al enige tijd op de parking van de feestzaal woont.