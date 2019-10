Op de Graanmarkt in Ninove vond vrijdag rond middernacht een dodelijk verkeersongeval plaats. Een terreinwagen die van de donkere parking af wou, reed er een man aan. Het slachtoffer kwam onder de wielen van de auto terecht en overleed ter plaatse. De bestuurder die de man aanreed, was in shock. Het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er waren alvast getuigen, want enkele mensen hebben alles zien gebeuren.