Ninove maakt jacht op 'patsers' in stadscentrum

Op de E17 in Kalken is deze middag een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Dat gebeurde in de richting van Gent. Een personenwagen reed er iets na vier uur in op een vrachtwagen die op de pechstrook stond. Daarna slipte de wagen tegen een tweede vrachtwagen. De preciese omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De klap was hevig, want de auto is helemaal tot schroot herleid. Hulpdiensten kwamen nog massaal ter plaatse, maar de chauffeur was op slag dood. Door het ongeval stonden er lange files, zelfs tot voorbij het op- en afrittencomplex van Lokeren.