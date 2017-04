Media en Cultuur Ninove loopt storm voor 'originele' Get Ready

Ninove loopt vandaag storm voor Get Ready. De populaire Belgische boysband uit de jaren '90 is bezig aan een comeback en heeft vandaag voor het eerst in meer dan 10 jaar nog eens opgetreden in de originele bezetting. De groep koos er bewust voor om het reünieconcert in cultureel centrum de Plomblom te spelen. Want in de jaren 90 hebben ze er vaak voor een uitverkochte en uitzinnige massa gespeeld. En dat was vandaag niet anders.