Ninove krijgt er 41 hectare natuur bij, het grootste deel wordt bos

In Ninove moet je voor een flinke wandeling door de natuur in het bekende Neigembos zijn. Maar binnenkort krijgt de stad er nog een ander groot bos bij. Natuurpunt Ninove wil maar liefst 41 hectare natuur aanleggen in deelgemeente Aspelare. Dat is een bosuitbreiding van meer dan 60 voetbalvelden, en meteen de grootste in Vlaanderen. Tegen 2024 wil de Vlaamse regering 700 hectare bos aanleggen, en een aanzienlijk deel daarvan dus op Ninoofs grondgebied.