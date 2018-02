Media en Cultuur Ninove klaar voor carnaval

In Ninove zijn ze stilaan klaar om drie dagen carnaval te vieren. Overmorgen, exact een week na de stoet in Aalst, zullen ongeveer 80 carnavalsgroepen door de straten van Ninove trekken. Dit jaar is het parcours van de stoet, om veiligheidsredenen, lichtjes gewijzigd. Momenteel zijn de groepen druk bezig aan hun laatste voorbereidingen. Wij gingen eens langs bij 'De Zjielen'. Zij lopen zondag voor de 35ste keer mee in de stoet.