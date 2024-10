In Ninove wordt deze dagen het Belgisch kampioenschap golfbiljart gespeeld. Meer dan 2.000 biljarters strijden er om de Belgische titel, verdeeld over verschillende reeksen. Dagelijks komen er een honderdtal spelers in actie. De sport hoopt vooral op meer bekendheid en meer interesse van de jeugd. Want een cafésport, dat is golfbiljart al lang niet meer, klinkt het.