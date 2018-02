Ninove in laatste rechte lijn naar Omloop

De sport beginnen we op de Freethiel want het is nu 100 procent zeker, Ryota Morioka verlaat Waasland-Beveren en trekt naar Anderlecht. Morioka tekende een contract voor 3,5 jaar bij paars-wit, van een huur is dus geen sprake. Hoeveel Waasland-Beveren krijgt voor de Japanner is niet bekend, maar voorzitter Dirk Huyck laat weten tevreden te zijn met de deal. Want de transfer van Daam Foulon wordt vervroegd, hij komt nu al voetballen op de Freethiel. Op deadline day huurt geel-blauw nog Niels Verburgh van Club Brugge. Ook Louis Verstraete wordt gehuurd van AA Gent.