In Stekene hebben dieven vannacht geprobeerd een plofkraak te plegen bij de geldautomaat in het postkantoor in de Stadionstraat. De daders sloegen toe rond 3 uur. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een luide knal, niet veel later gevolgd door het geluid van gierende banden. Ooggetuigen zagen vier personen in de vluchtauto zitten. Er is voor zover geweten geen buit meegenomen. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. De plofkraakpoging is de zoveelste in een lange reeks in Vlaanderen. Het postkantoor is vandaag gewoon open. De geldautomaat is buiten dienst.