Voor een drankje of een pannenkoek zal je de komende maanden en volgende zomer niet terecht kunnen in het Melkhuisje. De taverne in het midden van het park van Aalst. De zaak blijft al zeker gesloten tot april volgend jaar. Het Melkhuisje is al sinds vorige zomer dicht en sindsdien is de stad ook op zoek naar een nieuwe uitbater. Maar die is nog niet gevonden. De stad werkt nu aan een nieuw, aantrekkelijk concessievoorstel, waarover volgende week gestemd wordt op de gemeenteraad. Eens er een nieuwe uitbater wordt gevonden, krijgt die ook de mogelijkheid om al deze zomer een pop-up op te richten in het stadspark.