Ninove, Geraardsbergen, Zottegem en Herzele krijgen eigen vaccinatiecentrum

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw fors gestegen. De stijging was wel voorspeld, omdat er nu vergeleken wordt met een week met een feestdag, waarop er minder getest werd. De trend van het aantal opnames en overlijdens is wel nog altijd dalend. In de ziekenhuizen in onze streek daalt het totale aantal coronapatiënten met 4, tot 157. 18 van hen hebben intensieve verzorging nodig, dat aantal stijgt wel, ook met 4. De grootste daling van het aantal patiënten zien we in de ziekenhuizen in Aalst. In het AZ Nikolaas komen er opnieuw 4 patiënten bij op de COVID-afdeling. In Dendermonde stijgt dat aantal lichtjes. In Zottegem daalt de bezetting tot 28 bedden.