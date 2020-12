Ruim 32 uur na de explosie van een hogedrukleiding in een industriepark in Temse is er nog altijd geen duidelijkheid over wat er daar juist is fout gegaan. Air Liquide zegt dat het zelden gezien is. De laatste keer dat er bij hen een leiding ontplofte is intussen zo'n 20 jaar geleden. De knal was enorm en veroorzaakte een gigantische rookpluim. Op de plaats waar de boel ontplofte, is de schade ook duidelijk zichtbaar.