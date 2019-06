In Ninove is vannacht brand gesticht aan een woning in de Middenstraat. Er is al een vermoedelijke dader gekend. De voordeur van de woning is volledig zwartgeblakerd. Ook in de woonkamer is er rookschade. Omdat het hier gaat om opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand riskeert de dader een celstraf.