In Sint-Niklaas kan de bouw van het nieuwe zwembad in een stroomversnelling komen, want de laatste hindernis is genomen. Dat zegt het stadsbestuur. De stad gaat het laatste stuk grond op de Puyenbekesite aankopen. Het heeft daarvoor een akkoord met brouwerij De Hoop, die tot op vandaag nog eigenaar is van het cafetariagebouw. Na de verkoop kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. Het nieuwe watermolenbad krijgt onder meer een olympisch bad van 50 meter en een ruime recreatiezone.