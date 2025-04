Ninoofse stadscentrum blijft langer afgesloten op marktdag

Het stadscentrum van Ninove blijft vanaf vandaag, na de wekelijkse dinsdagmarkt, langer afgesloten. De stad wil zo de veiligheid van de marktkramers en de technische dienst garanderen en hen meer tijd geven om op te kramen. Daardoor blijft het centrum op dinsdag tot kwart voor drie afgesloten, een uurtje langer dus. Dat betekent dat het tot dan verboden is om in de marktzone te rijden of te parkeren. Dat geldt ook voor fietsers en steppers, tenzij je afstapt en te voet verder gaat. De stad zal toezien op de naleving van de maatregel.