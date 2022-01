Ninoofse sportclub behaalt met thaibokser voor derde keer een wereldtitel

Een sportclub voor gevechtssporten in Ninove heeft al voor de derde keer een wereldtitel behaald, en dat in het Thaiboks. De 19-jarige Gianny De Leu is de beste thaibokser van de wereld bij de beloften in de categorie onder 54 kilogram. En die drie wereldtitels geven de Ninoofse club een boost. Steeds meer jongeren sluiten zich aan. Olympisch is de sport nog niet, maar dat zit er mogelijk wel aan te komen. En misschien zien we dan wel één van de Ninoofse atleten aan het werk op de Spelen.