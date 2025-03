De burgemeester van Ninove zal zichzelf verschillende keren terug zien komen op de praalwagens in de stoet van Ninove Carnaval. En één van de opvallendste creaties, is ongetwijfeld die van carnavalsgroep Nie Geweun. D'haeseleer wordt afgebeeld als een megagrote Boeddha, met in zijn zog een Indische tempel en een heleboel heilige koeien.