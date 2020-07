In Kruibeke is het dragen van een mondmasker in de Kruibeekse Polders vanaf vandaag verplicht. De gemeente neemt die maatregel na meldingen van overlast van groepjes jongeren uit het Antwerpse. Zoals u weet is een mondmasker verplicht in de provincie Antwerpen, en in Kruibeke niet. Daarom proberen heel wat Antwerpenaren in het Waasland de regels te omzeilen.