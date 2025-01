Ninoofse artieste Alice Mae wint 'De Nieuwe Lichting' en krijgt uitzendtijd op radiozender Studio Brussel

Radiozender Studio Brussel heeft zopas de winnaars van De Nieuwe Lichting bekendgemaakt. En opnieuw valt een band uit onze regio in de prijzen. En dat is dit jaar de 25-jarige Alice Mae uit Ninove. Alice Mae, oftewel Alexia D'hertoge, maakt al sinds haar 14de eigen nummers. Eerst trad ze solo op, maar nu doet ze dat met een vierkoppige band die rond haar is gebouwd. Met het nummer 'Better Ways' heeft ze geprobeerd om de luisteraars voor zich te winnen. En het nummer is ook duidelijk in de smaak gevallen. Naast Alice Mae maken ook Kaat Van Stralen en Uwase deel uit van De Nieuwe Lichting. Alle drie winnen ze uitzendtijd op de radio en krijgen ze gratis professionele omkadering.