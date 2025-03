Ninoofs burgemeester Guy D'haeseleer (Forza Ninove) legt de eed af bij de provinciegouverneur

Forza Ninove-kopman Guy D'haeseleer heeft zopas de eed afgelegd als burgemeester van Ninove. Hij is de laatste burgemeester die daarvoor op bezoek ging bij Carina Van Cauter, de provinciegouverneur. D'haeseleer haalde in oktober een absolute meerderheid en legde eerder de eed al af in de gemeenteraad. Maar bij de gouverneur liet de eedaflegging nog enkele maanden op zich wachten. Omwille van het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de verkiezingen.