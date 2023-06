Dan naar de Waaslandhaven, want daar is de tewerkstelling het voorbije jaar gestegen. Voor het eerst zijn er meer dan 22.000 werknemers voltijds in dienst. Dat blijkt uit de cijfers van Maatschappij Linkerscheldeoever, die de gronden in de Waaslandhaven beheert. De werkgelegenheid is met meer dan vier procent toegenomen in de haven. Ondanks die goede cijfers is er bij de werkgevers wel wat economische onzekerheid over de toekomst. Maar dat zou de groei van de Waaslandhaven niet tegenhouden. Integendeel. Maatschappij Linkerscheldeoever wil de komende jaren nog 272 hectare grond vrijmaken, waar bedrijven zich kunnen vestigen.