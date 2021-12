Nina Lauwaert wil niet-selectie voor EK veldlopen aanvechten vanwege discriminatie

Nina Lauwaert is er absoluut niet mee gediend dat ze niet geselecteerd is voor het EK veldlopen in Dublin. Lauwaert won zondag nog de CrossCup in Roeselare, dat is de selectiewedstrijd voor dat EK. Maar volgens de selectiecommissie van Belgian Athletics is haar niveau niet goed genoeg om België daar te vertegenwoordigen. Onbegrijpelijk voor de 33-jarige atlete uit Sint-Niklaas. Ze vindt die beslissing oneerlijk en discriminerend. Ze vraagt zich luidop af wat vrouwen nog meer moeten doen om geselecteerd te raken. Daarom gaat ze verdere stappen ondernemen.